Deux excès de vitesse de plus de 30 km/h sur la RN106

Alors que deux accidents mortels ont eu lieu ces dernières semaines sur la RN 106, la police a effectué une deuxième opération de contrôles sur cette route en deux jours ce jeudi 23 juillet au matin. Cette fois encore, les équipages de police de la direction départementale de la sécurité publique du Gard ciblaient les infractions liées aux excès de vitesse.

Postés à hauteur de l'accès au camp des Garrigues, dans le sens Ales-Nîmes pendant une heure, les policiers ont contrôlé 51 véhicules au total. Ils ont relevé deux infractions pour excès de vitesse entre 30 et 40 km/h, quatre excès de vitesse entre 20 et 30 km/h et quatre excès de vitesse de moins de 20 km/h. Par ailleurs, deux conducteurs ont été verbalisés : l'un pour le non-port de la ceinture de sécurité par un enfant et le second pour usage d'un téléphone portable au volant.

La DDSP du Gard prévient que ce type de contrôle sera renouvelé sur cet axe accidentogène "dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière et face aux comportements irresponsables de certains conducteurs".

