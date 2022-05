Deux excès de vitesse supérieur à 50 km/heure encore constatés en Haute-Saône

Depuis le début de l'année, une très nette hausse des accidents est constatée sur les routes de la Haute-Saône. Afin d'inverser cette tendance, l'EDSR amplifie ses contrôles. Ce vendredi 6 mai, 60 excès de vitesse ont encore été verbalisés sur les RN 57 et 19.

Ce vendredi 6 mai, les 3 brigades motorisées de Haute-Saône étaient mobilisées tout l'après-midi en postes coordonnés de contrôle de la vitesse sur les principaux axes (RN 57 et RN 19).

Ce vendredi 6 mai 2022, les trois brigades motorisées du département de la Haute-Saône ont procédé en postes coordonnés à des contrôles de la vitesse sur les principaux axes : RN 57 et RN 19. L'Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) amplifie ses contrôles, car depuis le début de l'année , une très nette hausse des accidents est constatée sur les routes du département.

A 183 km/heure sur la RN 19

60 excès de vitesse dont 6 entraînant une rétention du permis de conduire ont été constatés, et notamment deux excès de vitesse supérieur à 50 km/heure. Le premier à 14H25, sur la RN 57 entre Rioz et Besançon, un automobiliste bisontin de 58 ans a été contrôlé à 170 km/heure (retenu : 161) sur une portion limitée à 110.

Puis à 18H15, sur la RN 19 à Belverne, un Suisse de 43 ans s'est fait prendre à 183 km/heure (retenu : 173) sur une route également limitée à 110.

A 18 ans, elle multiplie les infractions

Quatre excès de vitesse compris entre 40 et 50 km/heure ont également été relevés par les motards. Pour trois d'entre eux, les automobilistes ne disposaient que d'un permis probatoire. Deux ces conducteurs, un homme de 21 ans et une jeune femme de 18 ans, étaient positifs au cannabis. La conductrice, une habitante de Chouzelot, dans le Doubs, n'avait le permis que depuis un mois ! Elle a été contrôlée à 154 km/heure (retenu : 146) entre Rioz et Besançon, sur la RN 57, ce vendredi à 17h15.