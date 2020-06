Deux faucheurs volontaires de Côte-d'Or sont jugés devant le tribunal de Dijon ce mardi 23 juin

Les faucheurs volontaires dénoncent l'impact sanitaire et environnemental des OGM.

Parmi les 58 faucheuses et faucheurs volontaires qui avaient participé au fauchage d'une parcelle de tournesol OGM du groupe semencier RAGT (Rouergue, Aveyron, Gévaudan, Tarn) le 15 août 2018 , il y avait deux côte-d'Oriens, Michel et Laurent. Ce sont eux qui sont poursuivis devant la justice ce mardi à Dijon.

Pourquoi sont ils poursuivi?

Michel et Laurent sont poursuivis comme trois autres participants à cette action de "neutralisation" comme l'appellent les faucheurs volontaires. A l'époque, une cinquantaine de faucheurs avaient été auditionnés librement en gendarmerie. Les cinq membres convoqués devant des tribunaux, sont poursuivis pour ne pas avoir voulu donner leur ADN et leurs empreintes anthropométriques, comme on le fait pour des criminels.

Pourquoi ce refus?

S'ils ont refusé de donner leur ADN aux gendarmes, c'est tout simplement parce ce fauchage a été revendiqué. La liste avec les adresses des participants a même été déposé. "Ce n’est donc pas pour établir leur participation à la destruction du tournesol OGM qu’on veut leur imposer ce prélèvement ADN mais _pour les intimider_" expliquent les Faucheurs volontaires. D'ailleurs les Faucheurs vont demander ce mardi à Dijon la relaxe, comme ils l'ont déjà obtenue à RODEZ le 15 janvier dernier et à BÉZIERS le 25 mai.