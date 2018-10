L'Île-Saint-Denis, France

C'est ce qu'on appelle les vols ou tentatives de vol par "fausse qualité" : des malfaiteurs qui usurpent l'identité de fonctionnaires, notamment de police, ou d'agents d'entreprises, pour arnaquer des habitants. La pratique est courante, mais ce qui est rare c'est de prendre ses auteurs sur le fait. Ce jeudi en Seine-Saint-Denis, deux hommes de 26 et 28 ans ont été arrêtés par des vrais policiers alors qu'ils portaient des brassards de police et procédaient au contrôle d'un véhicule, sans doute dans le but de le dérober.

Ce sont en fait des effectifs de police d'Aulnay-sous-Bois, en déplacement pour une autre affaire, qui ont constaté ce contrôle un peu étrange, boulevard Marcel Paul, à l'Île-Saint-Denis, ce jeudi, vers 14 heures. Les deux hommes, qui arborent des brassards de police, ont arrêté un gros véhicule, un audi Q7. Ils se sont fait remettre la clef de la voiture.

A la vue des vrais policiers, les faux prennent la fuite

Mais leur comportement intrigue les vrais policiers, qui s'interrogent au vu de "leur tenue et de leur façon de faire", indique une source policière. Les deux hommes n'ont pas d'arme à la ceinture.

Les vrais agents décident donc de s'arrêter. Des habitants du quartier crient alors, détaille cette même source, pour alerter les faux policiers, qui prennent la fuite et jettent la clef du véhicule, qu'ils tentaient vraisemblablement de dérober. Ils sont finalement arrêtés quelques mètres plus loin.

Les deux hommes ont été placés en garde à vue au commissariat de Saint-Denis pour "tentative de vol par fausse qualité".