Deux faux policiers condamnés pour avoir cambriolé et séquestré un couple à Agde

Deux voleurs condamnés à cinq et six ans de prison ferme pour un home-jacking commandité par un troisième malfaiteur qui a été condamné à sept ans de prison. Les cambrioleurs portaient un brassard avec écrit "police" dessus quand ils ont séquestré le couple de propriétaire.

Un couple a été victime d'un cambriolage en pleine nuit alors qu'il dormait chez lui à Agde en mars 2019. Les deux voleurs ont été condamnés le 26 novembre à cinq et six ans de prison ferme. Cette nuit là, les deux voleurs, déjà connus des services de police, ont fait irruption dans la maison et ligoté les propriétaires pour leur dérober l'argent du coffre. Mais tout ne s'est pas passé comme l'avait prévu les bandits. Les deux voleurs avaient pourtant pensé à tout : le visage masqué, le pistolet et un piquet en bois pour menacer le couple de propriétaires. Ils portaient même un brassard avec écrit "police" dessus. Ils ont réussi à se faire ouvrir le coffre. Et en guise de menottes, pour ligoter le couple, un serre câble. Ils sont repartis ensuite comme ils étaient arrivés, avec une voiture qu'ils avaient précédemment volée.

Des voleurs pris sur le fait accompli

Ces deux hommes étaient sous surveillance policière, la vraie police cette fois-ci, qui les a pris en filature jusqu'à Bessan. Lors de leur interpellation, dans la voiture volée, la police découvre un faible butin. Il y avait aussi un fusil de chasse, un pistolet, des talkies walkies. Après de nombreux interrogatoires, les malfaiteurs ont avoué qu'une troisième personne avait commandité le braquage, sans préciser son identité. Un complice finalement arrêté un an plus tard. Lui a été condamné à 7 ans de prison ferme.