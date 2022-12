Deux félins saisis par les gendarmes dans une propriété de Dordogne

Les gendarmes de Nontron et de l'OCLAESP ont saisi un serval (photo) et un caracal chez un particulier de Jumilhac-le-Grand (Dordogne) le 7 décembre 2022.

Bébés, ils ressemblent à de petits chats mais quand ils grandissent, ils sont de vrais félins : un serval et un caracal ont été saisis par les gendarmes de Nontron (Dordogne) et de l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) chez un particulier à Jumilhac-le-Grand, en Périgord vert, mercredi dernier. La femme de 38 ans chez qui ils ont été trouvés n'avait pas d'autorisation pour les détenir. Les animaux ont été placés dans un refuge d'Eure-et-Loir.

La gendarmerie de Thiviers a d'abord entendu dire que cette femme détenait des animaux sauvages. Très vite, les forces de l'ordre interviennent, craignant un trafic qui peut rapporter de grosses sommes d'argent aux receleurs. Conjointement avec le parquet de Périgueux, la brigade de recherche de Nontron et l'OCLAESP, accompagnés des agents de l'office français de la biodiversité, découvrent alors un mâle serval, ressemblant à une petite panthère tachetée, et une femelle caracal, sorte de puma ou de lynx assez élancée, originaires pour l'un d'Asie et pour l'autre d'Afrique. Les animaux, en bonne santé, ont été confiés au zoo La Tanière, situé à Nogent-le-Phaye en Eure-et-Loir.

Précédemment un ouistiti

Les gendarmes cherchent à maintenant à savoir si la femme détenait les félins par plaisir personnel ou pour les revendre. Elle était déjà connue de la justice pour avoir détenu de manière illégale un ouistiti en 2012. Une enquête est ouverte par le parquet de Périgueux pour six infractions, notamment détention non autorisée d'animaux non domestiques, exploitation et ouverture d'établissement d'animaux non domestiques et faux et usage de faux concernant les papiers de ce serval et ce caracal.

Retracer le parcours des félins

Il est interdit de détenir des animaux de ce type, rappellent les gendarmes, sans autorisation légale. Ce sont des animaux sauvages protégés et non pas domestiques. Il faut un certificat de capacité pour être en leur possession, comme les zoos ou les vétérinaires spécialisés ; même certains cirques n'ont pas le droit de détenir ces félins.

L'enquête est toujours en cours, avec des auditions et l'exploitation de matériel informatique. Les enquêteurs espèrent découvrir l'origine exacte de ce serval et de ce caracal et par où ils sont passés, avant se retrouver dans une maison de Dordogne.