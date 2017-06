Deux femelles singes volées à la station biologique de Paimpont

La consternation à la station biologique de Paimpont en Ille-et-Vilaine. Deux femelles singes d'une espèce très rare ont été volées dans la nuit de samedi à dimanche. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.

A la station biologique de Paimpont, en Ille-et-Vilaine, dépendant de l'Université de Rennes 1, on est sous le choc depuis ce week-end. 2 femelles singes d'une espèce très rare ont été volées dans la nuit de vendredi à samedi; il s'agit de "Mone de Campbell" , originaires de l'Afrique de l'Ouest, et qui sont en voie de disparition. C'est l'animalier de garde qui en a fait la constatation samedi matin. Il y a eu effraction et une plainte a été déposée à la gendarmerie.

Inquiétudes pour les chercheurs

La surveillance a été renforcée sur le site qui développe des recherches sur le comportement social de l'animal, la communication vocale et gestuelle et le bien-être de ces animaux qui sont hébergés dans des espaces adaptés donnant sur l'extérieur. Pour l'instant il n'y a aucune piste. Outre la perte scientifique, il s'agit de primates qui étaient nés et avaient grandi dans le même groupe. Leur stress, dû à la capture mais aussi à la séparation sociale, doit être intense précise la station biologique dans un communiqué.