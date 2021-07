Deux femmes accusées d'avoir menti pour s'introduire chez des personnes âgées interpellées à Sotteville

Selon la police, elles se faisaient passer pour des agents des eaux afin de pénétrer chez leurs victimes. Deux femmes ont été interpellées ce dimanche à Sotteville-lès-Rouen, dans l'agglomération rouennaise (Seine-Maritime), et sont toujours ce lundi après-midi en garde à vue, interrogées par les enquêteurs.

Un sac à main volé

Une habitante de Sotteville, âgée de 98 ans, s'est ainsi faite berner : les deux femmes auraient expliqué qu'elles venaient pour inspecter la tuyauterie et la qualité des eaux, et auraient profité d'être à l'intérieur du logement pour lui voler son sac à main.

Une deuxième personne a néanmoins vu clair dans leur jeu et a prévenu la police, en fournissant le signalement des deux suspectes, qui ont été interpellées dans la rue en fin de journée. Selon le commissariat de Rouen, ces deux femmes sont âgées de 14 et 39 ans et sont issues de la communauté des gens du voyage.

Les deux suspectes nient les faits et le sac à main de la première victime n'a pas été retrouvé.