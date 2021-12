Deux femmes contrôlées à 200 kilomètres heure sur une départementale des Deux Sèvres

Sur leur page Facebook où ils racontent les faits, les gendarmes des Deux Sèvres les comparent à Pénélope et Jolicoeur, l'équipage féminin du dessin animé Les Fous Du Volant. Deux femmes à bord d'un monospace de marque Dacia et qui, ce mardi soir, roulaient à 200 km/H sur la départementale 611 entre Niort et Saint Maixent l'école. Il était prêt de 21h30 et elles tentaient d'échapper à la police qui voulait les contrôler.

200 kilomètres/heure sur la départementale!

Ce sont finalement les gendarmes des Deux Sèvres, appelés à la rescousse qui ont intercepté le véhicule via un barrage mis en place à l'entrée de Saint Maixent, et qui raconte les faits sur leur page Facebook. Les deux femmes ont été interpellées et placées en garde à vue dans le cadre d'une enquête diligentée par les services de police de Niort.