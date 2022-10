Deux femmes de l'entourage des Merah déferrées, suspectées d'être parties en Syrie

Cette semaine, six femmes ont été interpellées ce mardi matin à Toulouse et Albi par la sous-direction antiterroriste et la direction centrale de la police judiciaire

Le parquet national antiterroriste annonce ouvrir une information judiciaire après les six gardes à vue cette semaine. Six femmes ont été interpellées mardi matin entre Toulouse et Albi , par la sous-direction antiterroriste et la direction centrale de la police judiciaire.

Quatre ont depuis été relâchées mais deux d'entre elles ont été présentées vendredi face à un juge. Elles faisaient partie de l'entourage de Souad Merah, la sœur du terroriste Mohammed Merah, auteur des attentats de mars 2012, à Toulouse et Montauban.

L'ombre de Souad Merah

L'entourage des Merah fait l'objet d'une enquête, ouverte depuis 2014, par le parquet national antiterroriste. Une date à laquelle Souad Merah, fichée S, aurait quitté Toulouse avec ses quatre enfants pour la Syrie, où se trouvait alors son mari. Son ancien avocat Maître Christian Etelin dément qu'elle ait pu traverser la frontière pour rejoindre l'Etat islamique. La trace de Souad Merah se perd ensuite en Algérie.

Mais ce que les enquêteurs semblent pouvoir prouver, désormais, c'est ce départ en Syrie, grâce à une meilleure connaissance des réseaux et à des informations, vraisemblablement obtenues de personnes de retour de Syrie. Déjà entendues en 2014 par les enquêteurs, ces femmes ont de nouveau été interpellées, cette semaine, en raison de ces avancées de l'enquête.

Les deux risquant une mise en examen sont donc suspectées de leur avoir menti, il y a huit ans : les juges les soupçonnent désormais d'être parties avec Souad Merah en Syrie ou bien d'avoir organisé leur départ ensemble pour la zone irako-syrienne. Déférées à Paris, ces deux femmes risquent une mise en examen pour "association de malfaiteurs terroristes" et "soustraction par un parent à ses obligations légales'". Concrètement : cela veut dire qu'elles seraient parties en Syrie, avec leurs enfants, mineurs.

Sa voisine libérée

Parmi les quatre femmes libérées, la cliente de Maître Etelin n'a selon lui pas compris pourquoi elle était inquiétée, huit ans après la disparition de Souad Merah. Ancienne voisine de la sœur du terroriste, elle était suspectée de l'avoir aidée à partir en Syrie, en 2014. En tous cas, cette jeune de Toulouse a conduit Souad Merah à Barcelone, d'où cette dernière s'est envolée vers Gaziantep, dernière étape pour elle avant la Syrie. "Ils lui ont demandé si elle était allée en Syrie. Ils ont insisté, pour savoir si, du fait qu'elle avait accompagnée Souad Merah à l'aéroport, elle était susceptible de savoir que Souad Merah pouvait avoir fait ce voyage vers la Syrie. Mais ils se sont aperçus qu'ils étaient dans la méprise la plus totale en ce qui la concerne" assure l'avocat au sujet de sa cliente.

Certes, dit-il, elle était amie avec Souad Merah, connue pour ses convictions salafistes : "elles discutaient ensemble très souvent, en voisines, mais elle ne partageait nullement ses convictions religieuses radicales. La seule chose à laquelle elle pensait pendant sa garde à vue, c'est qu'elle a deux enfants et un boulot en Ehpad. Elle était terriblement malheureuse de ne pas pouvoir poursuivre sa vie familiale normale".