Vers minuit, dans leur appartement deux pièces de Thionville, deux femmes ont été mordues violemment par un de leurs chiens, un american staff. Dans ce logement complètement insalubre, rempli de nourriture et d'excréments, vivent deux colocataires, trois chiens et quatre chats. Quatre enfants étaient présents lors de l'accident.

Pour une raison qui est encore inconnue, le chien attaque l'une des deux femmes, âgées de 21 et 23 ans. La deuxième s'interpose pour la défendre et se fait mordre à son tour. Elles ont été blessées aux mains et aux avant-bras, et à la tête pour l'une d'entre elles. Elles ont été transportées à l'hôpital Bel-Air de Thionville. La plus gravement blessée est toujours à l'hôpital.

Un Jack Russel fait face à un American Staff © Maxppp - P. Wegner/picture alliance / Arco Images G/Newscom

L'american staff est un chien qui a mauvaise réputation. C'est un molosse court sur pattes, très musclé. On peut facilement le confondre avec un pitbull. Selon le pedigree du chien, il peut être interdit de le promener sur la voie publique. En tout cas, la laisse et la muselière sont obligatoires lorsqu'on le promène.

Une enquête de police est en cours pour connaître les circonstances de l'incident.