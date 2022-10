Deux femmes sauvées de justesse de l'incendie de leur maison à Chatuzange-le-Goubet

Les pompiers sont soulagés ce mercredi matin. Cette nuit, ils ont pu éviter une tragédie à Chatuzange-le-Goubet. Un feu a démarré dans une maison vers minuit et demi. L'incendie démarre dans le garage au rez-de-chaussée mais très vite les flammes se propagent. Une épaisse fumée se répand. Et la femme de 62 ans et sa fille de 26 ans se retrouvent piégées à l'étage. Impossible pour elles d'ouvrir la fenêtre qui finit par exploser sous l'effet de la chaleur. Grâce à la grande échelle venue de Romans-sur-Isère, les pompiers réussissent à les sortir de là. Toutes les deux ont été intoxiquées par les fumées.

D'après les premières investigations, le feu serait parti d'un problème électrique, vraisemblablement dû à une surcharge du compteur.

Des animaux de compagnie ont péri dans l'incendie

Le fils de 33 ans présent lui aussi dans la maison a pu sortir seul. La famille qui vivait avec sept chats et un chien a perdu plusieurs de ses animaux de compagnie qui ont péri dans l'incendie. Cela a provoqué une vive émotion dans le quartier. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du sinistre.