Deux femmes seront jugées dans l'affaire de "l'Ehpad sauvage" de Dordives

Placées en garde à vue le 10 février, deux femmes ont reçu, cette semaine, une convocation devant le tribunal correctionnel de Montargis en juin prochain, indique ce mardi le parquet. Les deux seraient impliquées dans le fonctionnement d'un "Ehpad sauvage" à Dordives, un établissement qui accueillait des personnes âgées dépendantes dans une maison. Une structure qui avait été visée par plusieurs inspections et avait reçu en 2019 une ordonnance de cessation d'activité. Celle-ci semble pourtant avoir perduré, selon les différentes enquêtes menées en 2022 et qui ont conduit à cette convocation devant le tribunal de la gérante et de sa fille.

65 personnes âgées accueillies illégalement

C'est en 2014 qu'une infirmière signale pour la première fois "l'existence d'une structure non-déclarée accueillant des personnes âgées dépendantes" écrit le parquet de Montargis dans un communiqué. La gérante avait bénéficié d'un agrément jusqu'en 2012 mais avait maintenu son activité au-delà de cette date. L'ordonnance de cessation d'activité confirmée en 2021 par le tribunal administratif d'Orléans n'empêche pas la maison de retraite clandestine de rester active. En octobre 2022, une perquisition permet de découvrir trois personnes âgées dépendantes dans la maison. La structure a ainsi accueilli illégalement, au fil des années, 65 personnes âgées, et généré "des profits substantiels." Plusieurs carences sont relevées "en terme de sécurité et de prise en charge thérapeutique".

Pour ces faits, la gérante de l'établissement et sa fille sont placées en garde à vue le 10 février. L'immeuble est saisi, ainsi que deux voitures et 7.500 euros placés sur un compte bancaire. La gérante comparaîtra pour des faits "de travail dissimulé (...) d'escroquerie, de faux et usage de faux, d'exercice illégal de la profession d'infirmière et d'accueil habituel à domicile et à titre onéreux de personnes âgées sans agrément et malgré mise en demeure." Quant à sa fille, elle sera jugée pour complicité notamment sur les faits de travail dissimulé et d'escroquerie.