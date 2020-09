Deux femmes tuées à l'arme blanche dans le 20e arrondissement de Paris

La police est intervenue vers 20h dans un appartement de l'est parisien.

Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte, ce mercredi soir, après la mort de deux femmes, dans un appartement du 20e arrondissement de Paris, a indiqué à France Bleu Paris, le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien.

Plusieurs coups à l'arme blanche

Alerté par un voisin qui a entendu des cris, les policiers interviennent vers 20h, dans un appartement de la rue Bisson, et découvrent les corps ensanglantés de deux femmes, victimes de plusieurs coups à l'arme blanche. La première est morte, un objet est enfoncé dans son crâne, et la seconde est en arrêt cardiovasculaire. Elle décédera un peu plus tard, malgré les soins apportés, précise la police.

Le principal suspect, présent dans la pièce et recouvert de sang, a été interpellé et placé en garde à vue. Selon Le Parisien, il est connu des services psychiatriques.

L'enquête est confiée au 2ème district de la police judiciaire, en charge des arrondissements de l'Est et du Nord de la capitale.