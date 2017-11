Deux fermes en feu à Saône dans le Doubs

Des incendies ont sérieusement endommagé deux exploitations agricoles distinctes de la même commune de Saône (Doubs), très tôt ce mardi matin. Il n'y a pas de victimes.

S'agit-il d'un hasard ? Deux exploitations agricoles de Saône dans le Doubs ont été touchées à l'aube ce mardi par des incendies. Dans l'une des fermes, deux tracteurs et un chariot élévateur ont été détruits ainsi que le fourrage entreposé. En revanche, les animaux avaient pu être évacués. Il n'y a pas de victime. Idem dans la deuxième ferme ou les dégâts sont matériels uniquement. Les deux bâtiments appartiennent au même agriculteur. Ils sont situés près du marais de Saône, non loin de la nationale 57 : de nombreux automobilistes se sont ainsi retrouvés plongés dans un épais nuage de fumée entre 7 heures et 8 heures et demi, une heure de forte affluence.

Tous les animaux de l'exploitation ont pu être évacués à temps. © Radio France - Dimitri Imbert

La deuxième exploitation, près de la déchetterie de Saône, a été moins touchée que la première. © Radio France - Dimitri imbert

L'origine de ces incendies est inconnue pour le moment, mais la quasi simultanéité des deux incendies laissent penser à une piste volontaire. Une enquête est en cours. Elle a été confiée à la brigade de gendarmerie de Tarragnoz.