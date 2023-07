Après les orages, les festivals Festi'Malemort et Aux Champs maintiennent leurs festivités

Plus de peur que de mal après les orages de la soirée en Corrèze. Les deux festivals de Corrèze ont tout les deux été perturbés à cause de la pluie, de la foudre, et du vent. Par précaution, les spectacles et concerts ont été interrompus. Après avoir fait le point, les organisateurs maintiennent les festivités de ce samedi.

Chutes de bâches et de portiques

En plein concert du groupe Magic System, pour la première des deux dates de Festi'Malemort, le vent a fait céder la bâche de fond de scène, entraînant la chute de deux grands portiques de lumières.

Personne n'a été blessé, ni parmi les artistes, ni dans le public. Les 8.000 spectateurs ont évacué les lieux.

A Chanteix, le Festival aux champs a lui aussi été perturbé. Le concert de Michel Jonasz a été interrompu au bout d'une heure et le suivant, avec le groupe Phare n'a pas eu lieu. Mais là aussi, tout reprend normalement.

Les pompiers et le agents des routes du département de la Corrèze ont effectué de nombreuses interventions pour des arbres tombés. Deux incendies sur des poteaux électriques ont été également maîtrisés mais aussi de petits départs de feu dans une pinède à Cosnac, où la foudre est tombée.

Ces chutes d'arbres ont entraîné quelques centaines de coupures de courant. 500 foyers restaient encore privés d'électricité ce matin. Enedis espère tout rétablir d'ici ce soir, mais les pannes sont très éparpillées dans le sud-Corrèze et le travail est fastidieux. S'il reste des foyers sans courant, l'entreprise fournira des groupes électrogènes.