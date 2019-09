Deux feux dans le Gard ce dimanche

Nîmes, France

Avec le vent et la secheresse, ce sont 2 nouveaux incendies qui frappent le Gard ce dimanche. Le feu a démarré dans les 2 cas en debut d'après-midi, peu après 14h autour de la commune de Bouquet ainsi que sur la commune de Gajan.

Le principal incendie touche la commune de Bouquet, près d'Alès. Un feu qui a déjà parcouru une quinzaine d'hectares. 2 trackers et 5 canadairs survolent la zone, et plus de 120 sapeurs-popiers quadrillent le secteur. Plusieurs habitations du lieu-dit "Le Crouzet" étaient menacées par l'once die, elles sont protégées par les marins-pompiers, qui beneficent des renforts venus d'Occitanie et d'Ile-de-France.

A Gajan, le feu est fixé. Il a parcouru 4 hectares près de la D 907. Une quarantaine de sapeurs-pompiers sont mobilisés avec une dizaine de véhicules.

Encore une fois, il est recommandé de faire preuve de la plus grande prudence : ne pas fumer à proximité des zones boisées, ne pas jester de mégôt par la fenêtre de la voiture, ou encore ne pas réaliser de travaux sources d'étincelles..