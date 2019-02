Deux feux de cheminée dans la Haute-Loire

Les pompiers sont intervenus à deux reprises ce lundi après-midi pour des feux de cheminée. L'un s'est propagé aux combles et à la toiture d'une maison à Ceaux d'Allegre. Le second incendie s'est produit sur la commune de Lissac.

Haute-Loire, France

Ce lundi, en début d'après-midi, les pompiers de Haute Loire sont intervenus à deux reprises pour des feux de cheminée. Les sapeurs pompiers sont intervenus au lieu dit Serres sur la commune de Ceaux d'Allegre vers 13 heures pour un feu de cheminée qui s'est propagé aux combles et à la toiture d'une maison. Un autre incendie est parti d'un feu de cheminée cette fois au lieu dit Drossac, sur la commune de Lissac. Le feu s'est propagé à deux chambres. Un relogement est prévu pour les occupants.

Un autre incendie dans la Loire

Les pompiers sont intervenus ce lundi en début d’après-midi vers 14 heures, sur la commune de Villers pour un feu d'habitation. L'incendie a pris dans la cuisine et s'est propagé au 1er etage et à la toiture. Les pompiers de Belmont, Cuinzier, Charlieu, Saint-Denis-de-Cabanne et Roanne sont parvenus à maîtriser le feu. L'occupante brûlée superficiellement a été transportée au Centre Hospitalier de Roanne. La maison elle a été totalement détruite par l'incendie.