Deux fillettes en peignoir retrouvées dans la rue ce mercredi matin à Avignon

Deux enfants de trois et six ans ont été retrouvées seules et paniquées vers 5 heures du matin à Avignon. Elles seraient sorties du logement familial alors que la mère se serait absentée quelques minutes.

Deux petites filles ont été retrouvées toutes seules dans la rue ce matin à Avignon. Ces fillettes de trois et six ans ont été prises en charge par un conducteur de bus du Grand Avignon vers cinq heures du matin.

C'est une dame qui attendait le bus route de Lyon, près des Loueurs de France, qui a entendu les deux petites filles, paniquées, à côté de l'abribus. Elle a découvert ces enfants en peignoir et en claquettes dans la fraîcheur du petit matin. Pas d'autres adultes à proximité.

Elles ont été mises au chaud dans le bus, le conducteur a tout de suite contacté la police.

Les fillettes ont été conduites à l'hôpital, pour vérifier qu'elles allaient bien, elles ont pu prendre un petit-déjeuner, avant d'être confiées aux policiers au commissariat d'Avignon.

La mère a pu être contactée, elle est actuellement interrogée au commissariat. Selon les policiers, elle a expliqué s'être absentée quelques minutes pour amener le père de famille à la gare. Les fillettes se sont réveillées, seules, ont paniqué et seraient donc sorties du logement.