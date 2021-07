Finistère : deux fillettes retrouvées mortes au Relecq-Kerhuon, leur mère hospitalisée

Deux sœurs de 4 et 6 ans ont été retrouvées mortes mercredi matin dans un appartement au Relecq-Kerhuon, près de Brest (Finistère). Inconsciente, la maman des fillettes se trouve actuellement à l'hôpital. Le maire a mis en place une cellule psychologique pour les voisins et les proches des victimes.

Deux fillettes de 4 et 6 ans ont été retrouvées mortes ce mercredi matin dans un appartement du Relecq-Kerhuon, à l'est de Brest. C'est leur grand-mère qui a donné l'alerte, vers 10h15, alors qu'elle devait récupérer ses petites-filles. Les pompiers ont pénétré à l'intérieur du domicile, rue Hélène-Boucher, et ont découvert les deux corps ainsi que la mère, inconsciente, qui a été transportée à l'hôpital. On ignore encore les causes du décès.

Cellule psychologique

"Les circonstances qui ont conduit au drame ne sont pas encore connues à ce stade", indique le parquet de Brest qui précise que les autopsies devraient avoir lieu ce jeudi afin de connaître les causes de la mort. "On s'oriente vers un drame familial, la mère aurait fait quelque chose à ses filles", explique le maire du Relecq-Kerhuon Laurent Péron à France Bleu Breizh Izel. Les deux enfants étaient scolarisées sur la commune. Le père des victimes n'était pas présent au domicile familial, il suivait depuis quelques semaines une formation professionnelle à Saint-Malo.

L'enquête a été confiée aux gendarmes de la brigade de recherches de Brest. Par ailleurs, une cellule psychologique a été mise en place en mairie.