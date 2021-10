Deux fillettes retrouvées près du corps de leur mère dans un appartement au Mans

Deux fillettes de cinq et six ans ont été retrouvées ce mercredi dans un appartement du quartier des Sablons au Mans, près du corps sans vie de leur mère. Les enfants ont été confiées à l'aide sociale à l'enfance.

La police est intervenue ce mercredi 29 septembre dans un appartement du quartier des Sablons au Mans. Ils y ont découvert deux fillettes de cinq et six ans, près du corps sans vie de leur mère. "Une autopsie a été réalisée et a conclu à une origine naturelle", explique la procureure du Mans, Delphine Dewailly. "Elle était suivie pour des problèmes de santé, qui ont causé son décès."

Elles pensaient que leur mère dormait

Le moment de sa mort n'est pas connu précisément, mais elle date de plus de 48h. Les enfants n'étaient en tout cas pas en état de déshydratation ou de malnutrition, d'après le parquet. Les deux fillettes ont été d'abord hospitalisées avant d'être confiées à l'aide sociale à l'enfance. Elles seront suivies psychologiquement. Selon la procureure, il n'est pas certain qu'elles réalisaient la situation, pensant que leur mère dormait.

La police a été informée par un signalement de l'Éducation nationale. Les deux écoles mancelles dans lesquelles les enfants étaient scolarisées ont alertées sur leur absence sans explication, mais le parquet ne précise pas depuis combien de temps.