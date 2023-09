Deux fois plus de tués sur les routes de Haute vienne en 2023

Dix-huit c'est le nombre de personnes tuées depuis le début de l'année 2023 en Haute Vienne. C'est deux fois plus que l'an passé à la même époque. Une statistique qui inquiète fortement François Pesneau, le préfet de la Haute Vienne même s'il reconnaît : "qu'il n'y a pas de hausse des accidents ni du nombre de blessés. Les accidents ont été plus graves notamment en zone police et ont concerné des piétons ou conducteurs de deux roues ".

La chasse aux comportements dangereux

Des accidents qui ont lieu en zone rurale mais aussi en zone police, ce qui justifie selon la préfecture l'organisation de contrôle d'ampleur sur des voies très fréquenté en fin de journée mardi 26 septembre. Plus d'une dizaine de policiers ont été mobilisés pour contrôler cartes grises, permis de conduire mais aussi taux d'alcoolémie des conducteurs. " L'idée que je veux faire passer " explique le préfet " si on ne veut pas se faire prendre lors d'opérations de police ou de gendarmerie, et elles seront nombreuses, il suffit de respecter les règles".