Deux fortes explosions entendues à Dijon...il s'agissait de deux Rafale de l'armée de l'air française !

Il est 16h25 quand deux explosions successives retentissent. Elles ont été entendues de Dijon jusqu'à Quetigny ou Messigny-et-Vantoux. Sur les réseaux sociaux, les messages se multiplient pour demander l'origine de ces explosions.

C'était en fait deux Rafale de l'armée de l'air

Les pompiers eux confirment qu'aucune intervention n'est en cours, laissant rapidement penser qu'il pourrait s'agir d'avions de chasse ayant franchi le mur du son. Une piste confirmée par Luis Da Cunha, le directeur de l'aéroport de Dijon-Bourgogne. "Il s'agissait de deux Rafale de l'armée de l'air qui sont passés à très haute altitude au-dessus de la ville et qui ont franchi le mur du son."

Une procédure normale de l'armée de l'air mais qui a surpris

Le directeur de l'aéroport, raconte que "lui aussi a été surpris", mais "c'est une procédure tout à fait normale, et nous ne sommes pas prévenus à chaque fois. Et même si c'est toujours très impressionnant, le protocole très strict a été respecté et aucun incident n'est à déclarer."