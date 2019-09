Deux fourgons funéraires volés retrouvés sur un parking à Fontbarlettes à Valence

26000 Valence, France

Les deux fourgons funéraires volés à Valence ont été retrouvés vendredi soir , abandonnés sur un parking du quartier de fontbarlettes. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier , des malfaiteurs étaient entrés par effraction dans les locaux de la société Ardrôme , basée à Valence. On ignore les raisons de ce vol et à quoi les deux fourgons ont-ils pu servir. L'enquête de la police se poursuit. Des prélèvements ont été effectués dans les deux véhicules , un mercedes vito bleu et un peugeot expert gris.

Les deux fourgons ne sont pas siglés mais vitrés à l'arrière puisqu'ils transportent des cercueils.