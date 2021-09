Deux frères accusés de tentative de meurtre à la cour d’assises de Pau

C'est le premier jour du procès de deux frères ce lundi 20 septembre à la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques. Ahmed et Mahmoud Yehia sont jugés pour tentative de meurtre. Les faits datent du 22 mai 2018 en fin de journée et sont déroulés sur l'esplanade près du stade du Bois d'Amour, près de l'avenue Saint-John Perse. Les deux frères âgés de 32 et 34 ans sont accusés d'avoir voulu tuer Elhadji Malik Sall, un règlement de compte dans une affaire de trafic de stupéfiants.

à lire aussi Béarn : un homme agressé à coups de couteau à Billère

La victime a deux avocates, Maître Stéphanie Hau et Maître Denise Pombieilh. Cette dernière raconte que son client angoisse beaucoup pour l'ouverture du procès : "Je le sens très fragile. Il a une appréhension de se retrouver de nouveau face à ses agresseurs. Très clairement ce qui se dégage de ce dossier en filigrane c'est une volonté de tuer, d'en finir, de l'achever. Il doit sa vie à la présence de jeunes gens autour qui lui ont permis de se dégager et à sa présence d'esprit à lui-même. Il a eu une sensation de mort imminente et il faut que cela soit reconnu et entériné par la justice." Le procès est prévu jusqu'à jeudi.