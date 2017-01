Deux frères condamnés à de la prison ferme pour un vol de bois qui avait viré au drame entre la Corrèze et la Dordogne

Le tribunal correctionnel de Brive a condamné deux frères périgourdins à des peines de huit et dix mois de prison ferme. En octobre dernier, ils avaient eu un accident à Juillac (Corrèze), après avoir un vol dans une commune voisine de Dordogne. Un troisième comparse était mort dans cet accident.

Deux frères périgourdins écopent de huit et dix mois de prison ferme, assortis respectivement de quatre et huit mois de prison avec sursis pour un vol qui avait tourné au drame, en octobre dernier. Peine prononcée ce jeudi par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde. Ivres, ils avaient volé du bois de chauffage et des plaques de tôles avec un troisième complice, à Saint-Mesmin, en Dordogne. Sur le chemin du retour, le trio avait eu un accident à Juillac, en Corrèze. Le troisième comparse, un corrézien qui était monté sur le toit de leur utilitaire pour maintenir la tôle, avait succombé à ses blessures.

Des peines conformes aux réquisitions et d'importants dommages et intérêts

Le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions formulées par le parquet. Les deux frères sont aussi condamnés à payer au total 68.000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral à la femme, aux parents et aux frères de la victime. A cela s'ajoutent 199.000 euros à verser à sa veuve, au titre du préjudice économique. Ces sommes seront toutefois divisées par deux en raison de la faute de la victime, qui était également impliquée dans ce vol.