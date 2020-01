Deux frères condamnés en appel pour le meurtre au sabre d'un camping-cariste à Bourbach-le-Haut

Strasbourg, France

22 ans de prison pour le meurtre d'un retraité lors d'un braquage. Vendredi 17 janvier 2020, la cour d'assises du Bas-Rhin à Strasbourg confirme le verdict prononcé en première instance à Colmar, mais elle l'a également assortie d'une période de sûreté des deux-tiers prononcée il y a un an, mais a ajouté un suivi socio-judiciaire de cinq ans, avec obligation de soins, de travail et d'indemniser les victimes pour deux frères aujourd'hui âgés de 28 et 30 ans. Le parquet, lui, avait demandé une aggravation d'un an supplémentaire, estimant que l'appel des deux frères avait ajouté de la souffrance pour la famille de la victime.

Un meurtre pour un butin de 110 euros

Le frère aîné, Alexandre, a reconnu avoir entraîné son frère, Guillaume, dans ce braquage pour obtenir 300 euros qu'il devait à sa compagne. C'est le dernier qui a porté les coups mortels.

Dans la soirée du 28 octobre 2016, armés d’un pistolet et d’un sabre, ils s’en étaient pris à un camping-cariste et à son épouse installés sur un parking de Bourbach-le-Haut près de Masevaux dans le Haut-Rhin. Le mari, Roland Faullummel, qui avait tenté de résister, avait reçu un coup de sabre à l'abdomen. Il est mort des suites de ses blessures.

Sous la menace d'une arme de poing, les deux agresseurs s'étaient ensuite fait remettre 110 euros par son épouse avant de prendre la fuite. La retraité était alors partie se réfugier dans une auberge voisine pour donner l'alerte.