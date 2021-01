Deux frères condamnés pour avoir aspergé d'essence et tenté de brûler leur hôte du réveillon

Le lendemain du Nouvel an a failli tourner au drame à La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie). Dans l’après-midi du 1er janvier, une rixe a opposé l’hôte de la soirée et l’un de ses invités revenu sur les lieux avec son frère. Le duo qui a aspergé d’essence deux personnes a été condamné.

Si la nuit du Nouvel an s’est déroulée sans problème dans cet appartement de La Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie), la suite de la longue soirée, fortement arrosée et où la drogue circulait, a tourné au vinaigre. Au petit matin, l’un des invités est prié par son hôte de quitter rapidement les lieux. Une dispute éclate mais le convive devenu indésirable décide de s'en aller. Fin du premier acte car quelques heures plus tard, l’ex-invité, un chauffeur-livreur âgé de 30 ans et habitant Annecy, revient et cette fois il est accompagné de son jeune frère.

Brûlés au pied

Rapidement la situation dégénère. Sur le pallier de l’appartement, le plus jeune des deux hommes asperge d’essence le propriétaire du logement et l’un de ses amis. Nouvelle bagarre jusqu’au moment où l’un des deux frères allume son briquet et enflamme la moquette. Fort heureusement, les deux victimes ne seront que légèrement brûlées au pied.

La gendarmerie est alertée par des voisins témoins de la scène. Les auteurs de l'agression qui ont pris la fuite seront finalement interpellés les 4 et 5 janvier. Jugés ce vendredi par le tribunal correctionnel d’Annecy, ils ont reconnu les faits et ont été condamnés pour violence aggravée et complicité de violence aggravée. Ils ont écopé de peine de trois et deux ans d'emprisonnement assorties d'une année de sursis et ont été incarcérés.