Deux frères condamnés pour des violences sur des gendarmes de Corbie dans la Somme

Deux frères de 20 et 35 ans ont été reconnus coupables de violences aggravées sur des gendarmes de Corbie qu'ils avaient frappé le 30 avril dernier. Le tribunal correctionnel d'Amiens les condamne à 8 mois de prison avec sursis et 18 mois de prison dont 9 fermes.

Deux frères de 20 et 35 ans, ont été condamnés pour des violences aggravées sur des gendarmes par le tribunal correctionnel d'Amiens. L'audience avait lieu ce mercredi, comme un échos à la manifestation nationale de policiers, dénonçant les agressions à répétition sur les forces de l'ordre. Là, les faits remontent au 30 avril dernier, à Corbie, à l'ouest d'Amiens. Au départ de cette affaire une simple intervention qui dégénère.

A 22 heures, ce soir là, la brigade de gendarmerie de Corbie est appelée pour tapage nocturne dans un immeuble. Trois militaires interviennent, ils sont accueillis par un homme ivre. Il titube, et les insultes pleuvent "vous ne me faites pas peur, je vous démonte tous les trois." Il se rapproche, il est repoussé brièvement et les coups se mettent à pleuvoir, entre temps le jeune frère est sorti de l'appartement.

Un gendarme reçoit plusieurs coups de poings au visage, le second est frappé également, il chute dans l'escalier et bouscule sa collègue, blessée à son tour. Il faudra plusieurs coups de taser pour les maîtriser, sans pour autant les calmer vraiment. L'aîné menace "je te croise dans le civil tu es un homme mort". Pour les deux prévenus, qui s'excusent à la barre les souvenirs de cette soirée sont flous, "on avait bu de la vodka."

Mais les faits sont là. "Ils sont insupportables", clame l'avocat des militaires. "La société ne peut tolérer ça", ajoute la Procureur. L'aîné de la fratrie, au casier lourd de 19 mentions écope de 18 mois de prison dont la moitié ferme mais sans mandat de dépôt, la peine est aménageable. Son cadet repart libre également. 8 mois de prison avec sursis.