Les deux producteurs de cannabis avaient installé leur plantation dans deux maisons de l'Indre et du Cher. Le tribunal de Bourges les condamne à 15 mois ferme.

Deux frères cultivateurs de cannabis dans l'Indre et le Cher condamnés à 15 mois ferme

Les deux cultivateurs avaient fait pousser plus de 500 pieds de cannabis dans l'Indre et le Cher.

Les deux frères à la main verte restent en prison. Le tribunal de Bourges a condamné les deux cultivateurs de cannabis à 15 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt. En décembre 2020, plus de 500 pieds de cannabis avaient été retrouvés dans l'Indre et dans leur Cher, dans une maison éclusière de Brinon-sur-Sauldre et dans la maison de leur mère à Val-Fouzon.

Sur place, les enquêteurs avaient également saisi des armes et des véhicules.