Deux frères découverts morts à Sarreguemines

Deux frères, quinquagénaires, auraient succombé à une soirée d'excès à Sarreguemines dans la nuit de mercredi à jeudi. Leurs corps ont été découverts dans un appartement. La piste criminelle est écartée.

Les deux Sarregueminois se trouvaient chez un ami ce mercredi soir. Ils avaient fait les courses, dans leur panier : six bouteilles de vin et de nombreuses canettes de bière. A ce cocktail s’ajoute un cachet de Subutex, un substitut à l'héroïne, qu'ils se sont partagés à trois.

À 23h30, leur ami est allé se coucher. A son réveil, à 8 heures, il a découvert les deux frères sans vie, dans la cuisine, il n'y avait aucune trace de violence.

Connus pour des faits de petite délinquance

Les causes de la mort sont encore floues. Une autopsie sera pratiquée lundi. En attendant des réponses, on peut souligner le fait que ces deux homme sont de la même génération, ils avaient 53 et 56 ans, et qu'ils avaient le même métabolisme étant donnés qu'ils étaient frères.

Les deux hommes étaient connus à Sarreguemines pour des faits de petite délinquance, liée notamment à la consommation excessive d'alcool.