Deux frères et une femme condamnés entre 1 et 3 ans de prison pour séquestration et violences à Pontmain

Deux frères de 23 et 24 ans et une femme de 39 ans ont été reconnus coupables par le tribunal judiciaire de Laval ce jeudi 22 juin 2023 de séquestration et violence en réunion. Ils ont été condamnés à des peines allant de 1 à 3 ans de prison ferme, avec mandat de dépôt différé, c'est-à-dire qu'ils vont être conduits en prison dans les jours à venir. Deux autres prévenus, également reconnus coupables et condamnés à 18 mois et 3 ans d'enfermement avec mandat de dépôt, n'étaient pas présents devant le tribunal.

L'audience a mis en lumière les violences innommables subies par la victime, un jeune homme, après son enlèvement en voiture. Il est emmené par deux des prévenus dans l'appartement d'un troisième. Là, ses cinq agresseurs sont présents et lui font passer une nuit synonyme d'enfer sur Terre. La présidente du tribunal de Laval le dit elle-même, "c'est l'horreur totale là". "Oui, c'est clair", "c'est du grand n'importe quoi", murmurent les trois prévenus à la barre. Le "n'importe quoi" comme ils minimisent, ce sont des sévices corporels immondes, qui ne vont faire qu'empirer au cours de la soirée.

"Il n'y avait plus d'humanité"

Les bourreaux commencent par attacher leur victime à un pied de la table basse, "ce sera ta niche", leur lancent-ils. Puis, ils lui attachent une corde autour du cou et chacun leur tour, ils lui font faire le tour du salon à quatre pattes. La suite est indescriptible : ils le forcent à avaler des cendres de cigarettes, par verres entiers. Ils lui mettent la tête dans les toilettes et tirent la chasse d'eau. Pendant ce supplice, il est roué de coups, insulté, ses agresseurs lui crachent dessus. Ça va tellement loin, qu'un des tortionnaires le menace avec un pistolet et lui enfonce dans la bouche.

Alors on se demande, sur cinq personnes, quelqu'un a-t-il dit quelque chose ? Quelqu'un s'est-il interposé ? Non, répond la victime dans ses déclarations aux enquêteurs, (lui n'est pas présent devant le tribunal) que la présidente lit à l'audience. "C'est ça qui est triste. Ça les amusait, ils en faisaient un jeu." Dans ses réquisitions, la procureure a souligné que cette nuit-là, "il n'y avait plus d'humanité".