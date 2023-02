Deux frères jugés dans l'Indre pour tentative de meurtre, violences et séquestration

Deux frères de 42 et 45 ans sont jugés jusqu'à vendredi au tribunal de Châteauroux. Les deux sont accusés de séquestration, le plus âgé est également poursuivi pour tentative de meurtre et pour des violences sur un homme qu'il connaissait. Les faits auraient été commis à Niherne et à Orsennes.

Une soirée qui dégénère

Tout serait parti d'une soirée, dans la nuit du 8 au 9 février 2020. Une soirée au cours de laquelle deux hommes racontent avoir été violentés par le grand frère, et forcés de commettre des actes de nature sexuelle entre eux sous la contrainte (les violences commises ce soir là sont également jugées dans le cadre du procès qui vient de s'ouvrir). Les victimes portent plainte, ce qui aurait donné lieu à l'enlèvement puis la séquestration de l'une d'entre elles. Les deux frères lui auraient donné rendez-vous à Châtillon-sur-Indre, avant de la faire monter de force dans une fourgonnette blanche. S'ensuivent cinq jours de violences et de séquestration, commis en partie à Niherne, et en partie à Orsennes.

Des coups de couteau, et une tentative d'intoxication au monoxyde de carbone ?

La victime aurait été retenue contre son gré du 13 au 17 février. Cet homme aurait subit des coups de couteau, des coups de poings, ou encore de clé-croix. Cet homme de 41 ans parvient à s'enfuir au bout de 5 jours, et trouve refuge chez un couple qui habite à proximité du terrain où il était retenu, à Orsennes.

C'est là que les gendarmes de la compagnie de La Châtre interviennent. Ils constatent de nombreuses blessures : des lésions au visage et à la tête, de multiples fractures et hématomes, ainsi que l'arrachement "quasiment complet" de l'oreille droite gauche. Le quadragénaire est hospitalisé et reçoit 21 jours d'interruption temporaire de travail (ITT). Au départ, il raconte aux gendarmes avoir été agressé par un inconnu pour une cigarette.

Les enquêteurs sont rapidement dirigés vers le terrain où se sont déroulés une partie des faits, et dans une grange à proximité ils interpellent l'un des deux accusés, le frère le plus âgé. Ils découvrent également un véhicule qui semble configuré pour une intoxication au monoxyde de carbone : un tuyau sort du pot d'échappement, et entre par l'autre extimité dans l'habitacle de la voiture. L'homme interpellé explique à ce moment avoir voulu mettre fin à ses jours.

Les deux accusés évoquent une enfance marquée par la violence

Cette première journée d'audience au tribunal de Châteauroux est consacrée à l'examen de la personnalité des deux accusés, issus d'une fratrie de huit enfants. Interrogés par la présidente de la Cour d'Assises, ils sont revenus sur leur enfance passée à Niherne. "Un enfer" selon l'accusé le plus âgé, qui évoque un père brutal qui les battait à coup de buches, ou encore de chalumeau. L'accusé, avant de se confier, est d'abord réticent à décrire cette enfance; "je refuse de me faire passer pour une victime" explique-t-il. Son jeune frère est lui bien plus pudique, moins descriptif, sur cette enfance qu'il qualifie également de dure au sein du foyer familial.

Les témoignages des deux accusés sur leur enfance sont contredit par leur grand frère, l'aîné de la famille. Absent au tribunal, il a toutefois été entendu dans le cadre de l'enquête. Lui parle d'un père sévère, mais conteste le niveau de violence décrit par ses deux jeunes frères, qui, selon lui, ont toujours "fait des conneries".

Les deux accusés ont déjà été condamné dans d'autres dossiers, notamment pour des violences, et ils ont tous les deux déjà connu la prison. L'un d'entre eux venait d'ailleurs tout juste d'en ressortir avant que les faits reprochés et jugés en ce moment à Châteauroux soient commis.