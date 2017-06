Deux frères jugés par la cour d’assises de la Côte-d'Or pour avoir braqué 17 supérettes

Âgés d'une vingtaine d'années, les deux accusés sont suspectés de braquage avec violence entre février et avril 2015 dans dix-sept magasins de la région Bourgogne-Franche-Comté, pour des butins moyens de 5.000 euros. Leur procès doit durer trois semaines.

Le procès de deux braqueurs dijonnais s'est ouvert ce lundi 12 juin au matin devant la Cour d'assises de la Côte-d'Or.

Deux frères âgés de 21 et 25 ans, accusés d'avoir braqué dix-sept magasins d'alimentation en Côte d'Or, à Beaune et à Corpeaux mais aussi à Branges en Saône-et-Loire ou dans le Doubs et l'Aube, entre février et avril 2015. Les deux hommes ont été arrêtés en avril 2015 et sont détenus depuis. Il sont depuis peu réunis à la maison d'arrêt de Dijon (avant l'un d'eux était détenu à Troyes et l'autre détenu à Varennes le Grand en Saône-et-Loire).

Un procès prévu pour durer trois semaines à Dijon, une durée exceptionnellement longue qui s'explique par le nombre très important des parties civiles.

Une trentaine de parties civiles

La plupart sont des salariées des supérettes braquées par les deux hommes mais les directions des enseignes sont aussi représentées. Des victimes pour la plupart toujours terrorisées comme le précisent leurs avocats. Ils ont vécu "un véritable traumatisme". Le mode opératoire de deux hommes est identique à chaque fois : cagoulés, gantés, vêtus de noir et armés, ils se présentent en fin de journée juste avant la fermeture des magasins. Ils menaçent leurs victimes pour partir avec la caisse. Ils sont accusés d'avoir giflé et violenté certaines des victimes et d'avoir aspergé leurs poursuivants avec des bombes lacrymogènes.

Les voleurs repartent avec un butin de 4.000 à 5.000 euros en moyenne par braquage. L'un des deux accusés a reconnu les faits, l'autre ne reconnait avoir participé qu'à trois de ces braquages.

Un dossier dans lequel un troisième homme a été identifié comme commanditaire mais aussi participant précise Me Nicolle. Il est l'avocat des deux braqueurs et il estime que cet homme condamné par le passé en Belgique et en fuite aujourd'hui, aurait pu joueur le premier rôle.