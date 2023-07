Deux frères violemment agressés à coups de club de golf cité Chantecrit à Bordeaux

Un jeune homme de 18 ans est entre la vie et la mort après avoir été victime, dans la nuit de mardi à mercredi, avec son frère, d'une violente agression dans la cité Chantecrit, entre les Chartrons et les Bassins à Flots, à Bordeaux. Le jeune homme a été roué de coups de poing, de pied et a reçu plusieurs coups de clubs de golf à la tête, selon une source proche du dossier.

La scène rapportée par des témoins ressemble à un véritable guet-apens : vers 1h25 du matin, les deux frères circulent en voiture, lorsque deux véhicules, un utilitaire et une voiture, les obligent à s'arrêter. La dizaine d'occupants de ces deux véhicules s'en prennent aux deux jeunes hommes. L'aîné, âgé de 19 ans, passager, parvient à s'enfuir. Le second, installé sur le siège conducteur, est cerné par ses agresseurs et passé à tabac. Son pronostic vital est engagé.

Les agresseurs sont en fuite. Le frère aîné, déjà connu de la justice, tout comme son cadet, s'est présenté de lui-même à la police. L'enquête a été confiée à la sûreté départementale.