Deux fugues cachées à l'hôpital Marchant de Toulouse

C'est à peine croyable, et pourtant deux fuites de patients ont été tues alors que l'hôpital Marchant de Toulouse se trouvait sous le feu des projecteurs. Ce ne sont pas trois mais cinq patients qui ont fugué en dix jours.

La dernière fugue en date connue, celle d'un homme de 43 ans connu pour des faits de viols, remonte au 28 janvier. Mais entre la fugue du cannibale de Nouilhan le 19 janvier et la fugue, le 23 janvier, d'un quadragénaire interné après un double meurtre, il y a eu deux autres fugues, pas du tout médiatisées, et pour lesquelles aucune communication officielle n'a été faite, en dépit de la grave crise que traversait l'hôpital Marchant.

Il s'agit de la fuite le 22 janvier d'un patient potentiellement dangereux, signalé quelques heures plus tard près de l'île du Ramier, avenue de Muret, à 3 kilomètres de l'hôpital Marchant, et finalement ramené par la police.

Il faut enfin ajouter la fuite le même jour, le 22 janvier, d'un patient non dangereux mais dont la fugue a duré beaucoup plus longtemps. Il a passé la nuit hors de Marchant et a été retrouvé chez un ami, à Rodez, à 160 kilomètres de l'hôpital psychiatrique.

Cinq fugues entre le 19 et le 28 janvier