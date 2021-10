Deux garages du Nord et du Pas-de-Calais impliqués dans un trafic de voitures volées

Onze personnes ont été arrêtées et déférées au parquet de Lille (Nord) pour le trafic de voitures volées, a-t-on appris vendredi 15 octobre 2021. L'affaire touche plusieurs régions entre la France et la Belgique mais deux mécaniciens du Nord et du Pas-de-Calais sont impliqués.

Deux mécaniciens du Nord et du Pas-de-Calais sont soupçonnés d'avoir participé à un trafic de voitures volées à l'échelle nationale. Ils font partie d'un groupe de onze personnes qui ont été déférées au parquet de Lille en vue d'une mise en examen, a annoncé le parquet vendredi 15 octobre.

Les deux garagistes sont suspectés d'avoir maquillé des véhicules dans leur établissement, un dans le Nord, l'autre dans le Pas-de-Calais, avant qu'ils ne soient revendus.

Un préjudice de 1,7 millions d'euros

Le réseau, très organisé, aurait volé plus de 90 véhicules entre les Hauts-de-France, la Normandie, la Nouvelle-Aquitaine et la Belgique. Et ce, grâce à la technique du "mouse-jacking" : un vol par piratage informatique du tableau de bord qui permet de s'emparer rapidement un véhicule. Le préjudice total s'élève à plus d'1,7 million d'euros.

Certains s'occupaient de repérer, puis de voler les voitures. Les deux garagistes nordistes les maquillaient ensuite et deux personnes se chargeaient du blanchiment du réseau. Ils ont agi pendant plusieurs mois.

Les personnes arrêtées lundi 11 octobre, ont entre 18 et 39 ans. Elles sont toutes connues des services de police.

La police judiciaire de Lille note la "recrudescence d'équipes spécialisées" dans le vol électronique de véhicules, des vols sans effraction visible.