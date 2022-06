Deux gardois anciens acteurs de "Jacquie et Michel" mis en examen

Interpellé le 14 juin avec son épouse et trois hommes dans le cadre d'une vaste enquête sur des soupçons de dérives dans le porno amateur, le propriétaire du site "Jacquie et Michel", Michel Piron, 64 ans, a été mis en examen vendredi pour complicité de viol et traite d'être humain en bande organisée. Au total, ce sont cinq personnes qui ont été arrêtées en France, placées en garde à vue et mises en examen. Parmi elles, selon les informations de France Bleu Gard Lozère : deux acteurs "porno" gardois. Il s'agit de Thomas...alias "Antonio" et Sébastien...alias "Dorian".

Thomas, 33 ans, a été arrêté chez lui mardi dernier dans une commune des Cévennes, puis conduit à Paris. Il est mis en examen depuis vendredi dernier pour viols, complicité de viols, proxénétisme aggravée en bande organisée et traite d'être humains en bande organisée. Les faits se seraient produits en 2014 sur des tournages avec deux actrices, ce qu'il nie fermement. Il est placé en liberté judiciaire. Voilà sept ans qu'il a quitté le milieu du porno. Il risque vingt ans de prison.

Le deuxième acteur est également gardois, Sébastien, 48 ans, alias Dorian sur le site Jacquie et Michel.