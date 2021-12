Haute-Savoie : deux gendarmes blessés après l’attaque d’un distributeur automatique à Viry

Un peu avant trois heures ce mardi, deux gendarmes du groupe de nuit de la brigade de Saint-Julien-en-Genevois ont été blessés lors d’une course poursuite avec plusieurs braqueurs. "Leur véhicule a percuté volontairement la voiture des militaires", indique un responsable de la gendarmerie en Haute-Savoie confirmant ainsi l’information révélée par le Dauphiné Libéré. L’accident s’est produit dans l’Ain après une tentative de vol sur le distributeur automatique de billets (DAB) du Crédit Agricole de Viry (Haute-Savoie). Les deux militaires, un homme de 23 ans et une jeune femme de 19 ans, ont été blessés et hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en danger.

Selon le maire de Viry, l’attaque du DAB a été violente. "Les malfrats ont utilisé un engin de chantier pour défoncer le local sécurisé de la banque", explique Laurent Chevalier. "Ils ont ensuite utilisé du gaz pour faire exploser le DAB de l'intérieur. Cela était extrêmement bruyant." Selon nos informations, les braqueurs n’auraient pas réussi à s’emparer de l’argent contenu dans le distributeur. "Cette nuit, les gendarmes sont intervenus extrêmement rapidement", poursuit le maire de Viry.

Coups de feu

Les auteurs de cette tentative de vol, entre cinq et huit personnes, selon plusieurs témoignages, ont quitté la commune haut-savoyarde à bord de deux berlines. Immédiatement pris en chasse par les gendarmes, la course poursuite s’est déroulée sur plusieurs kilomètres, jusque dans l’Ain et le lieu du choc avec le véhicule de la gendarmerie. Des coups de feu auraient été tirés juste après l’accident par les gendarmes. L’enquête sur la tentative de vol sur le distributeur automatique de billes de Viry a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Chambéry. Les gendarmes de Bourg-en-Bresse travaillent sur celle concernant l’accident et les tirs entre les gendarmes et les braqueurs.