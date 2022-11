Deux gendarmes blessés par un conducteur lors d'un contrôle routier en Mayenne

Il n'a pas supporté d'être contrôlé positif. Un jeune conducteur a blessé deux gendarmes de la brigade de Craon ce samedi vers 12h30 après un contrôle routier qui a mal tourné à Craon, dans le Sud-Mayenne.

Blessés lors de l'interpellation

Lors du contrôle, le conducteur est testé positif aux stupéfiants et les gendarmes décident donc de l'interpeller. Mais le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille, ne supporte pas d'être embarqué et se rebelle. Il se débat et c'est à ce moment-là qu'il blesse les deux gendarmes.

Selon le conseiller départemental Christophe Langouët, également maire de Cossé-le-Vivien, commune proche de Craon, les deux gendarmes auraient eu chacun sept jours d'ITT, interruption temporaire de travail. L'élu est allé les saluer et "ils vont bien", dit-il à France Bleu Mayenne. Christophe Langouët ajoute que le jeune conducteur serait actuellement en garde à vue.