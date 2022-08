Deux gendarmes creusois renversés par un chauffard à Vidaillat

C'est une histoire rocambolesque, comme la commune de Vidaillat, située près de Bourganeuf dans la Creuse, n'en a pas vraiment l'habitude. Ce jeudi 25 août, une équipe de gendarmes creusois se déplace pour contrôler un élevage illégal de chiens. Une équipe de la préfecture les accompagne.

Deux gendarmes renversés

Les forces de l'ordre rencontrent sur place un couple. Et c'est au moment où ils veulent contrôler les papiers qu'un homme prend sa voiture et part à toute vitesse. Dans sa fuite, il percute deux gendarmes qui "passent sur le capot" selon le ministère de l'Intérieur. L'un souffre de plusieurs fractures au visage, l'autre est plus légèrement blessé.

Dans un tweet publié dans l'après-midi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin apporte lui son soutien aux deux gendarmes blessés lors de l'intervention.

Un Britannique de 51 ans

Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le conducteur, de nationalité anglaise, est toujours activement recherché ce jeudi soir. Il s'agirait d'un homme de 51 ans, au profil douteux et déjà connu des services de police au Royaume-Uni.