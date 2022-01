Deux gendarmes des Deux-Sèvres sauvent une femme qui s'était jetée dans le Thouet

Dans les Deux-Sèvres, le sauvetage héroïque de deux gendarmes ce mardi 4 janvier. A la mi-journée, une septuagénaire aurait tenté de mettre fin à ses jours en se jetant dans les eaux du Thouet, à Azay-sur-Thouet, près de Parthenay. Un témoin donne l'alerte. Deux motards de la brigade motorisée de Parthenay l'adjudant Michaël Moufflet et l'adjudant Olivier Beruel interceptent le message de diffusion et se rendent sur place. La gendarmerie raconte qu'ils "localisent la dame qui est emportée par le courant. Ils la suivent sur près d'un kilomètre et profite d'un obstacle constitué par des branchages pour se jeter à l'eau et ramener la dame sur la berge". La septuagénaire a été transportée en hypothermie au CHNDS. Son pronostic vital n'est pas engagé.