Deux gendarmes lorrains condamnés à de la prison avec sursis

Par Mohand Chibani, France Bleu Sud Lorraine

Un gendarme de Nancy et l'un de ses collègues qui travaillait au service de recherche de Metz ont été respectivement condamnés à 4 et 3 mois de prison avec sursis hier par le tribunal correctionnel de Nancy. Le premier a demandé au second, officier de police judiciaire, d'espionner son épouse