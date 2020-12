Deux gendarmes sauvent la vie d'une mère et de son fils de l'incendie de leur maison à Tavernes

Il est environ 11h30 à Tavernes ce dimanche. Toutes les familles vaquent à leurs occupations. À l'entrée du village, une petite impasse qui mène à une maison. Quand Nadège aperçoit un peu de fumée dans son salon, la mère de famille pense tout d'abord que c'est sa cheminée nettoyée le matin-même qui continue à produire. Mais très vite, la fumée devient de plus en plus importante. Alors elle monte vite à l'étage réveiller son fils Rémi.

Le maréchal Mickaël Cœur et son collègue, le gendarme Jérémy Hermant, patrouillent à quelques encablures du village quand ils reçoivent un message d'urgence leur indiquant qu'un incendie s'est déclenché et qu'une famille est coincée dans la maison. Ils actionnent alors leur gyrophare et se rendent à toute vitesse sur les lieux du sinistre. Ils aperçoivent en effet un important dégagement de fumée noire en provenance de la maison. Ils courent en direction de l'habitation, tentent avec leur extincteur d'éteindre les flammes qui viennent du garage, en vain. Le maréchal Mickaël Cœur décide alors d'escalader la façade pour rejoindre la mère et le fils, réfugiés dans la cuisine. Son collègue Jérémy Hermant revient avec une échelle prêtée par les voisins, qu'il va positionner contre la maison.

Pas à un moment, les deux gendarmes n'ont perdu leur sang-froid. "C'est instinctif, on ne réfléchit pas à ce moment là. Il faut le faire" commente le jeune gendarme Hermant. Le résultat, c'est en tout cas deux vies sauvées. Et une immense gratitude du côté de Rémi, le fils de 19 ans.

Deux gendarmes satisfaits aujourd'hui et "un peu fiers quand même. C'est notre métier mais quand même, on a fait une belle action. C'est pas tous les jours qu'on peut se sentir utile à ce point. Donc on était quand même assez fiers", conclut le gendarme Hermant, 24 ans. Un jeune gendarme qui a achevé sa formation il y a quelques mois à peine avant de rejoindre la brigade de Carcès. Et dont, fruit du hasard, le parrain, le "guide" au sein de cette brigade, est le maréchal Cœur !