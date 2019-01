Deux "gilets jaunes" en garde à vue à Ajaccio

Ajaccio

Six personnes, portant des gilets jaunes, ont mené ce mercredi matin une action à la CAF de Corse-Du-Sud en tentant d'en bloquer les accès entre 7h30 et 8 heures. Si le motif exact de cette action n’est pas connu pour le moment, des dégradations ont été commises contre le portail d’entrée de l’établissement ainsi que contre d’autres lieux d’accès, notamment une porte et un ascenseur. Des inscriptions ont également été retrouvées sur un rideau métallique.

Deux hommes ont été placés en garde à vue suite à "ces dégradations de biens d’utilité publique", a précisé le parquet d’Ajaccio.

La Caisse d'Allocations Familiales de Corse-du-Sud a annoncé avoir déposé plainte.

Cette action coïncide avec l’arrivée ce jour du nouveau directeur de la Caisse d’Allocations Familiale de Corse-du-Sud.