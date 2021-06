Deux grands excès de vitesse en moins de deux heures route d'Alençon au nord du Mans

Ils roulaient deux fois plus vite que la vitesse maximale autorisée. Deux conducteurs ont été interceptés par les gendarmes de la Sarthe dimanche après-midi sur la D338, la route d'Alençon, à hauteur de La Chapelle Saint-Aubin. Ils ont été flashés à 139 et 143 km/h à un endroit limité à 70 km/h, à moins d'une heure et demie d’intervalle.

Plus loin sur la même route, à Maresché, les gendarmes ont contrôlé un troisième conducteur qui roulait sous l'emprise de stupéfiants. La sanction a été la même pour tous les trois, dans l'attente de leur convocation devant les tribunaux : rétention immédiate du permis de conduire et immobilisation administrative du véhicule.

Au cours d'une autre opération de contrôle au même moment à Bouloire, les gendarmes ont arrêté une personne circulant sans permis de conduire et ont immobilisé son véhicule.