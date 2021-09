Deux grands excès de vitesse en une demi-heure sur l'A81 en Sarthe

En une demi-heure, le contrôle de vitesse installé samedi après-midi sur l'A81 par le peloton motorisé de gendarmerie de Joué-en-Charnie a permis deux arrestations. Les gendarmes étaient installés à Saint-Denis-d'Orques, tout près de la Mayenne, dans le sens Paris-Bretagne.

Deux automobilistes ont été flashés respectivement 207 et 205 km/h : un Portugais de 21 ans et un habitant de la région parisienne de 39 ans. Ce dernier avait un permis probatoire, donc ne devait en aucun cas rouler à plus de 110 km/h, et son enfant de 9 ans était à bord. Dans les deux cas, les gendarmes ont suspendu leur permis et mis leurs voitures en fourrière