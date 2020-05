Deux grands excès de vitesse relevés près d'Orléans, lors du premier week-end déconfiné

La fin du confinement n'a pas marqué la fin des grands excès de vitesse, plus nombreux ces dernières semaines pendant le confinement. Un motard roulant à 188 km/h à Chambon-la-Forêt et un automobiliste à 206 km/h à Saint-Ay ont été arrêtés et leurs engins immobilisés, ce samedi 16 mai.