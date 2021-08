Deux automobilistes ont été stoppés à 161 et 163 km/h ce week-end sur des routes de Charente limitées à 110 km/h. Les forces de l'ordre ont procédé à 250 contrôles et essentiellement verbalisé des excès de vitesse.

Deux grands excès et beaucoup d'infractions à la vitesse ce week-end en Charente

Les gendarmes ont stoppé deux automobilistes qui roulaient à 161 et 163 km/h en Charente ce Week-end

Deux automobilistes ont été pris en flagrant délit de grand excès de vitesse, en Charente ce week-end. Ils roulaient à 161 et 163 km/h, sur des portions limitées à 110 km/h sur la nationale 10 à Jurignac vendredi, et sur la nationale 143 à Champnier dimanche. Ils sont repartis sans leur permis, et sans leur véhicule.

Ils ne sont pas les seuls. Deux autres automobilistes, auteurs d'excès de vitesse moins importants ont aussi eu un permis retenu. Plus de 400 automobilistes ont été pris en excès de vitesse en trois jours sur les routes de Charente : 205 lors de controles par les forces de l'ordre, 270 par des radars automatiques.

La préfecture de Charente a demandé aux forces de l'ordre de mener des contrôles renforcés en ce week-end de chassé-croisé à risque, classé noir par Bison Futé. 250 automobilistes ont été stoppés par les gendarmes et la police, plus de 210 infractions ont été relevées, essentiellement des excès de vitesse : un seul conducteur était en état d'alcoolémie, deux avaient pris des stupéfiants, deux utilisaient des "distracteurs" (téléphone, vidéos etc). 270 automobilistes ont aussi été flashé par des radars automatiques ce week-end.

22 poids lourds ont également été verbalisés pour non respect de l'interdiction de circuler le samedi.