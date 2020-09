Deux graves accidents d'escalade ce samedi en Haute-Savoie

Deux nouveaux accidents d'escalade ce samedi en Haute-Savoie.

Le premier s'est produit ce samedi matin à 7 heures. Un homme de 25 ans, en tête de cordée, à chuté de dix mètres aux Aiguilles de Chamonix. Il a subi un traumatisme crânien et les gendarmes secouristes de haute-montagne (PGHM) soupçonnent un traumatisme thoracique. Le jeune homme a été transporté au centre hospitalier de Sallanches.

Quelques heures plus tard, à 13h45, un autre homme de 25 ans chute dans le secteur de la mer de glace. Il a dévissé de 10 mètres et souffre d'un traumatisme au crâne et aux bras. La victime a également été transportée au centre hospitalier de Sallanches.